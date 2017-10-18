СЕВАСТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Итальянские инвесторы планируют создать в Севастополе киностудию и киношколу, приступить к реализации проекта предполагается в 2018 году, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

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"По словам представителей итальянской кинокомпании Франко Франкини и Вольфа Уильяма Дугласа, Крымский полуостров привлекателен как эстетически, так и экономически. Важную роль в этом играют специальные налоговые льготы, действующие в рамках севастопольской свободной экономической зоны. В планах компании создать киностудию и школу кино, причем кадры будут выбраны из числа местного населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реализация проекта, возможно, начнется уже в 2018 году.

Ранее сообщалось, что власти Крыма к середине октября планировали разработать проект восстановления киностудии в другом городе полуострова - Ялте. Они надеялись как на федеральное финансирование, так и на частных инвесторов. Пока о готовности проекта не сообщалось.