ExxonMobil приобрела нефтяной терминал в крупнейшей сланцевой провинции США

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире публичная нефтегазовая корпорация ExxonMobil продолжает приобретение активов в основном сланцевом регионе США - Permian. Компания приобрела нефтяной терминал мощностью 100 тыс. баррелей в сутки в городе Винк, сообщает компания.
Терминал находится в стратегически важном месте, откуда основной объем добытого сырья по трубопроводам направляется на перерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Актив приобретен у компании Genesis Energy LP, сумма сделки не раскрывается.
Текущие мощности завода составляют 100 тыс. баррелей в сутки с возможностью увеличения.
Как сообщалось, в сентябре компания приобрела земельные участки в Пермском бассейне общей площадью 22 тыс. акров.
По прогнозу Минэнерго США, объем добычи нефти в этом году в стране вырастет на 10% к уровню 2016 года и превысит 10 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с текущими объемами добычи крупнейших в мире экспортеров - Саудовской Аравии и России. Рост производства обусловлен в основном увеличением добычи сланцевой нефти.