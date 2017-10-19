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ExxonMobil приобрела нефтяной терминал в крупнейшей сланцевой провинции США

Экономика и бизнес
19 октября, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Текущие мощности завода составляют 100 тыс. баррелей в сутки с возможностью увеличения

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире публичная нефтегазовая корпорация ExxonMobil продолжает приобретение активов в основном сланцевом регионе США - Permian. Компания приобрела нефтяной терминал мощностью 100 тыс. баррелей в сутки в городе Винк, сообщает компания.

Терминал находится в стратегически важном месте, откуда основной объем добытого сырья по трубопроводам направляется на перерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива. Актив приобретен у компании Genesis Energy LP, сумма сделки не раскрывается.

Текущие мощности завода составляют 100 тыс. баррелей в сутки с возможностью увеличения.

Как сообщалось, в сентябре компания приобрела земельные участки в Пермском бассейне общей площадью 22 тыс. акров.

По прогнозу Минэнерго США, объем добычи нефти в этом году в стране вырастет на 10% к уровню 2016 года и превысит 10 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с текущими объемами добычи крупнейших в мире экспортеров - Саудовской Аравии и России. Рост производства обусловлен в основном увеличением добычи сланцевой нефти.

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