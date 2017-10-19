Кабмин обсудит вопросы энергоэффективности в России

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство России на заседании обсудит вопросы состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В повестке дня также значатся восемь законопроектов, один из которых вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части совершенствования ответственности финансовых управляющих.

Проект призван повысить доступность института банкротства для должников, находящихся в затруднительном положении, отмечается в материалах правительства. "Процедуры банкротства граждан характеризуются незначительным объемом конкурсной массы или даже ее отсутствием и имеют социальную направленность, в результате чего финансовые управляющие в большинстве случаев могут рассчитывать только на фиксированную часть своего вознаграждения. В связи с этим проект вводит дифференцированную административную ответственность финансовых управляющих, что позволит устранить негативные факторы, демотивирующие их участвовать в делах о банкротстве граждан", - отмечается в сообщении.

Еще один законопроект направлен на создание механизма противодействия несанкционированному списанию денежных средств с банковских счетов, который предполагает информирование клиента о выявленных признаках несанкционированных операций и получение согласия на дальнейшее проведение операций при выявлении таких признаков, а также приостановление несанкционированного перевода денежных средств. Еще один проект касается дальнейшего использования объектов, ранее предназначенных для уничтожения химического оружия, предполагающий возможность вовлечения имущества таких объектов в экономический оборот, в том числе, для реализации инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств.

Проекты поправок

Будут рассмотрены и поправки в закон о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2017-2019 годы, приводящие этот документ в соответствие с уточненным федеральным бюджетом на тот же период. Еще один законопроект устанавливает единый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительности проведения экзаменов по каждому учебному предмету. Кабинет министров также рассмотрит законопроект, направленный на оптимизацию порядка уведомления судебного пристава-исполнителя банками о реквизитах счетов и размере денежных средств должника, арестованных на основании постановления пристава. В повестке дня значится и проект поправок в законодательство в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, призванный привести его в соответствие с международными правовыми нормами.

Помимо этого члены кабинета министров рассмотрят поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые оптимизируют регулирование в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и безопасности при строительных или других работах, дифференцируют формальные и материальные составы таких преступлений, унифицируют наказания за нарушение обязательных требований промышленной безопасности.

Также правительство обсудит проект распоряжения, предусматривающий выделение 330 млн рублей из резервного фонда правительства для предоставления субсидии на проведение модернизации детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований. Этот документ принимается в соответствии с меморандумом о взаимопонимании для сотрудничества по созданию детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований и оплате в 2017 году единовременного взноса в Европейскую организацию ядерных исследований в целях модернизации детекторов.