"Единая Россия" обсудит реализацию аграрного блока своей предвыборной программы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет в четверг заседание комиссии по контролю за реализацией положений программы, с которой партия шла на выборы в Госдуму. Предметом обсуждения, участие в котором примет председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, станет блок программы, касающийся развития сельского хозяйства.

"19 октября в Москве пройдет очередное заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" под председательством главы правительства РФ, председателя партии Дмитрия Медведева", - сообщила пресс-служба единороссов. Там также проинформировали, что "в работе комиссии примут участие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр финансов Антон Силуанов, главы других министерств и ведомств, а также депутаты Госдумы, представители профильных объединений, союзов, экспертного и научного сообществ".

В пресс-службе пояснили, что на заседании будет обсуждаться раздел партийной программы "Аграрная сверхдержава", в частности, "будут озвучены предварительные итоги реализации данного пункта программы, указано что уже удалось реализовать, по каким разделам сейчас идет активная работа".

По словам координатора федерального партийного проекта "Российское село", первого зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, в рамках реализации этой части программы "уже удалось обеспечить такие виды поддержки как льготное кредитование, а также единую субсидию регионам на поддержку местных сельхозпроизводителей". "Эта системность и комплексность мер государственной поддержки дает хорошие результаты: за последние три года наблюдается в сельском хозяйстве рост производства около 4%, все больше появляется на полках магазинов отечественных продуктов", - считает он. "И сейчас мы пошли еще дальше, если в прошлом году объем экспорта составлял 16,6 млрд долларов, то по итогам этого года мы ожидаем около 20 млрд долларов США от реализации сельскохозяйственной продукции за рубежом", - добавил парламентарий.

Аграрный раздел программы

На выборы в Госдуму, которые прошли в сентябре прошлого года, "Единая Россия" шла с программой "Успех каждого - успех России".

В ее разделе, касающемся агропромышленного комплекса, решение проблем в этом секторе характеризовалось как "стратегическая цель политики государства". Партия предлагала в том числе "разработать и внедрить механизмы поддержки приоритетных инвестиционных проектов в АПК", "обеспечить своевременное доведение средств государственной поддержки до сельхозпроизводителей", "обеспечить субсидирование инвестиционных и краткосрочных кредитов" для аграриев.

В преддверии выборов в партии действовала комиссия по подготовке программного документа. Затем по инициативе Медведева она была реорганизована в комиссию по контролю за реализацией предвыборной программы. Первое заседание этой комиссии прошло 10 мая, оно было посвящено вопросам реализации социального блока программы, 4 июля обсуждался раздел "Качество государства: эффективность власти и народный контроль".