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В Вероне открывается Х Евразийский экономический форум

Экономика и бизнес
19 октября, 0:26 UTC+3 ВЕРОНА Юлия Темерева, Вера Щербакова

Как ожидается, послание участникам форума направит президент России Владимир Путин

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ВЕРОНА/РИМ, 19 октября. /Корр. ТАСС Юлия Темерева, Вера Щербакова/. Х Евразийский экономический форум, который собирает политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии, а также из других стран, открывается в четверг в Вероне. Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" при поддержке Петербургского международного экономического форума.

В этом году тема форума звучит так: "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".

Участники и повестка

Как ожидается, послание участникам форума направит президент РФ Владимир Путин. С видеообращением выступит председатель Европарламента Антонио Таяни. Одним из ключевых мероприятий форума станет специальная сессия "Новые перспективы евразийского сотрудничества", где впервые публично выступят новые акционеры крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" - глава Glencore Айван Глазенберг и исполнительный директор китайской China Energy Company Limited (CEFC) Ли Юнг. Ожидается, что компании до конца года завершат процедуры по продаже CEFC 14,16% акций "Роснефти".

Задавать тон дискуссии будут глава "Роснефти" Игорь Сечин, бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди, бывший канцлер Германии и ныне председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер, возглавивший его в сентябре 2017 года. Шрёдер отмечал, что интересы Германии заключаются в хороших отношениях с Россией как в экономической сфере, так и в политической. Он также выступил за ослабление санкций Евросоюза против России, отмечая прогресс в ситуации на Донбассе.

Как подчеркнул глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель Совета директоров банка "Банк Интеза" Антонио Фаллико, за 10 лет форум вырос со скромного двустороннего российско-итальянского мероприятия до нынешних масштабов, когда на Х Евразийский экономический форум собираются более тысячи представителей большого бизнеса, высших должностных лиц, экспертов, дипломатов, журналистов из многих стран мира, почти со всех континентов. Он сообщил, что в нынешнем году впервые появятся представители из Африки и Латинской Америки.

"Форум остается важной площадкой для диалога между лидерами на всем пространстве Большой Евразии и является единственной в Евросоюзе масштабной площадкой для обсуждения экономической проблематики. В нынешнем году мы ждем в Вероне руководителей крупнейших компаний, например, руководителя "Роснефти" Игоря Сечина, европейских политических тяжеловесов Романо Проди и Герхарда Шредера, государственного секретаря при Совете министров Италии [статс-секретаря] Марию Элену Боски, государственного секретаря Союзного государства Россия - Белоруссия Григория Рапоту, министров Евразийской экономической комиссии и многих других. В центре внимания будут находиться вопросы взаимодействия в области энергетики, финансов, транспорта, инфраструктурных проектов, межрегионального сотрудничества и так далее. Новые интересные темы - перспективы цифровой экономики и роль новых информационных технологий для развития бизнеса", - сказал Фаллико ТАСС.

Деловая сторона

"Форум ориентирован на деловые круги, растущее значение он приобретает именно для общения бизнесменов со всей Большой Евразии, их знакомства друг с другом, обсуждения перспективных проектов, налаживания контактов", - добавил Фаллико. В этом году на форум собирается беспрецедентное число предпринимателей от более чем тысячи компаний. Почти половина из них уже обратилась за организацией двусторонних встреч. В рамках форума предусмотрен также рабочий завтрак с инвесторами.

В ходе двухдневной работы планируется обсудить широкий спектр тем сотрудничества - ЕС - ЕАЭС: развитие отношений между двумя организациями на пространстве Большой Евразии; перспективы энергетической отрасли в Большой Евразии; финансовые потоки в Большой Евразии в международном геополитическом контексте. Особое внимание будет уделено потенциалу цифровых технологий. На всех сессиях, которые модерируют журналисты, выступят ведущие специалисты из России и Италии.

Статистические данные, обработанные ассоциацией "Познаем Евразию", указывают на постепенный рост объемов товарообмена между Италией и Россией, а также с Евразийским экономическим союзом в целом. Специалисты говорят о переломе негативной тенденции, когда суммы экспорта и импорта значительно сократились вследствие обострения политических условий после украинского кризиса. За это время, отмечают наблюдатели, стороны нашли новые формы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в новых областях, которые не подпадают под санкционный режим.

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Персоны
Проди, Романо Таяни, Антонио Шрёдер, Герхард Сечин, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
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