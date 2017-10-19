Международный форум социального предпринимательства "Инносиб" открывается в Омске

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ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб - 2017" открывается в Омске 19 октября. В форуме принимают участие более 500 человек из разных стран, сообщила пресс-служба правительства Омской области.
"Омская площадка стала традиционным местом встречи единомышленников и обмена опытом по развитию социально ответственного бизнеса и преобразованию социальной сферы. В этом году для участия в форуме "Инносиб - 2017" зарегистрировано более 500 гостей из 21 региона России, стран ближнего и дальнего зарубежья - Германии, Индии, Кореи, Непала, ЮАР, Марокко, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана", - говорится в сообщении.
Программа форума включает дискуссии на тему инноваций в социальном предпринимательстве и механизмов социального инвестирования, круглые столы, подписание соглашений между участниками. Пленарное заседание будет посвящено инновационной экономике в развитии человеческого капитала. В этом году одна из дискуссий будет посвящена первому в России омскому кластеру социальных инноваций, также будут работать биржа контактов резидентов кластера и выставка проектов социальных предпринимателей.
Форум "Инносиб" проводится в Омске в седьмой раз - за шесть лет в мероприятии приняли участие более 4,7 тыс. человек из 38 регионов РФ и 18 стран.