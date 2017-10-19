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В Архангельске открывается V Международный форум "Арктические проекты сегодня и завтра"

Экономика и бизнес
19 октября, 0:44 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, октября. /ТАСС

Основное внимание в рамках форума будет уделено экономическому развитию северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. V Международный форум "Арктические проекты сегодня и завтра" открывается в четверг в Архангельске и продлится до 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Форум пройдет 19-20 октября в исследовательском центре - научной библиотеке Северного Арктического федерального университета. Его организаторами выступили правительство Архангельской области и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие". На заседании выступит заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, а также представители федерального Министерства экономического развития и администрации Северного морского пути", - говорится в сообщении.

Основное внимание в рамках форума будет уделено экономическому развитию северных регионов России в связи с реализацией нефтегазовых и инфраструктурных проектов в Арктике и судоходством по Северному морскому пути.

Участники форума - ведущие российские и зарубежные компании в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, машиностроения, судостроения, нефтегазовые операторы, промышленные и транспортные предприятия, научные и образовательные учреждения.

Главная цель форума - сосредоточить внимание нефтегазового сообщества на экономическом и промышленном потенциале региона, транспортных возможностях Архангельской области, создать площадку для сотрудничества между местными предприятиями и ключевыми подрядчиками с целью локализации производства оборудования для нефтегазовой отрасли. В рамках форума планируется обсудить перспективы экономического роста северных регионов, связанные с освоением Арктики, основные направления развития.

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