Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ТОР "Камчатка" инвестор построит рыбоводный комплекс за 2,8 млрд рублей

Экономика и бизнес
19 октября, 4:49 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

На данный момент в ТОР "Камчатка" вошли 34 резидента с общим объемом инвестиций 18,4 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый резидент ТОР "Камчатка" построит рыбоводный комплекс с объемом инвестиций 2,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Корпорации развития Камчатки.

"Инвестиционный проект "Рыбная долина", сопровождаемый Корпорацией развития Камчатки, получил статус резидента ТОР "Камчатка". Объем привлекаемых инвестиций превышает 2,8 млрд рублей. Концепция предприятия предусматривает выращивание в установках замкнутого водоснабжения с использованием геотермальных и артезианских источников до 10 тыс. тонн форели и получение 260 тонн форелевой икры в год", - говорится в сообщении.

Комплекс расположится на территории кластера ТОР "Камчатка" - "Зеленовские озерки". Отмечается, что инвестор не исключает в перспективе разведения рыб других видов. Выход рыбоводного предприятия на расчетную мощность планируется к ноябрю 2020 года, а общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет превысит 800 млн рублей. Количество работающих на нем составит около 180 человек.

"Выпускаемая продукция ориентирована на внутренний межрегиональный и международный рынки. Возможно инвестирование в создание предприятия иностранных компаний. В ходе недавнего визита на Камчатку большой группы предпринимателей из Китая, Канады и Японии корпорация предоставила возможность зарубежным бизнесменам познакомиться с перспективным инвестиционным проектом на площадке, где намечено строительство комплекса", - сообщила пресс-служба.

На данный момент в ТОР "Камчатка" вошли 34 резидента с общим объемом инвестиций 18,4 млрд рублей, одобрено и находятся на стадии подписания соглашений шесть заявок на сумму инвестиций 1,76 млрд рублей. Планируется создание 2,6 тыс. рабочих мест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре
5
Канадский "закон имени Сергея Магнитского" вступил в силу
6
В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов
7
Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне
Темы дня
Новости партнеров
Реклама