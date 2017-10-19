В ТОР "Камчатка" инвестор построит рыбоводный комплекс за 2,8 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 октября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый резидент ТОР "Камчатка" построит рыбоводный комплекс с объемом инвестиций 2,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Корпорации развития Камчатки.

"Инвестиционный проект "Рыбная долина", сопровождаемый Корпорацией развития Камчатки, получил статус резидента ТОР "Камчатка". Объем привлекаемых инвестиций превышает 2,8 млрд рублей. Концепция предприятия предусматривает выращивание в установках замкнутого водоснабжения с использованием геотермальных и артезианских источников до 10 тыс. тонн форели и получение 260 тонн форелевой икры в год", - говорится в сообщении.

Комплекс расположится на территории кластера ТОР "Камчатка" - "Зеленовские озерки". Отмечается, что инвестор не исключает в перспективе разведения рыб других видов. Выход рыбоводного предприятия на расчетную мощность планируется к ноябрю 2020 года, а общая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет превысит 800 млн рублей. Количество работающих на нем составит около 180 человек.

"Выпускаемая продукция ориентирована на внутренний межрегиональный и международный рынки. Возможно инвестирование в создание предприятия иностранных компаний. В ходе недавнего визита на Камчатку большой группы предпринимателей из Китая, Канады и Японии корпорация предоставила возможность зарубежным бизнесменам познакомиться с перспективным инвестиционным проектом на площадке, где намечено строительство комплекса", - сообщила пресс-служба.

На данный момент в ТОР "Камчатка" вошли 34 резидента с общим объемом инвестиций 18,4 млрд рублей, одобрено и находятся на стадии подписания соглашений шесть заявок на сумму инвестиций 1,76 млрд рублей. Планируется создание 2,6 тыс. рабочих мест.