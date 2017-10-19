Трутнев: инвестиции в ТОР "Южная Якутия" в 50 раз превышают бюджетные вложения

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Частные инвестиции в территорию опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" в 50 раз превышают бюджетные вложения. Об этом сообщил вице- премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время посещения в среду города Нерюнгри Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба правительства региона.

"Полпред [Юрий Трутнев] уверен, что главным и определяющим фактором для ТОРов является мультипликативный эффект, когда есть ясность, сколько нужно потратить бюджетных денег, чтобы пришли частные инвестиции. Так, по словам Трутнева, на один рубль, вложенный в ТОР "Южная Якутия" государством, приходится 50 рублей частных инвестиций", - отмечает пресс-служба.

Пресс-служба Минвостокразвития сообщает, что во время посещения Нерюнгри Трутнев также отметил, что ТОР "Южная Якутия" развивается динамично, а реализация новых проектов происходит быстрее намеченных сроков. "Якутия должна быть в числе лидеров, для этого все условия есть. Мы сегодня посмотрели ТОР "Южная Якутия", он реализуется быстрее намеченных графиков. Всегда приятно помогать людям, которые очень динамично двигаются", - приводит пресс-служба министерства слова Трутнева.

ТОР "Южная Якутия" создали в прошлом году. В настоящее время подано 5 заявок на 29,8 млрд рублей для реализации проектов в этой ТОР. Уже запущены 4 программы с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей, в том числе проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". Сейчас на Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов.