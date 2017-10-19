Темпы роста ВВП Китая по итогам первых трех кварталов 2017 года составили 6,9%

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ПЕКИН, 19 октября. /ТАСС/. Темпы роста ВВП Китая по итогам первых трех кварталов текущего года ускорились на 0,2% до 6,9% в годовом выражении. Как говорится в опубликованном в четверг докладе Государственного статистического управления КНР, за этот период объем ВВП достиг 59,3 трлн юаней (около $8,98 трлн).
"По предварительным оценкам, ВВП по итогам первых трех кварталов достиг 59,33 трлн юаней. Увеличение в годовом выражении достигло 6,9%, что составляет тот же показатель по сравнению с первой четвертью и на 0,2% выше того же квартала прошлого года", - указывают авторы документа.
Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале текущего года составили 6,8%. Номинальное значение ВВП в юанях за третий квартал в документе не приводится.
"ВВП в третьей четверти 2017 года вырос на 6,8% в годовом выражении, сохраняя относительно высокие темпы роста на уровне от 6,7% до 6,9% на протяжении девяти кварталов подряд", - сказано в документе.
Кроме того, рост промышленного производства в стране за девять месяцев 2017 года выросло на 6,7%.
Наиболее высокий рост - 7,1% - отмечен у предприятий с участием инвесторов из Гонконга, Макао, Тайваня или зарубежных стран.
На протяжении последних лет в китайской промышленности наблюдается замедление темпов роста. В 2011 году объем производства на крупных предприятиях КНР вырос на 13,9%, в 2012 году - на 10%, а в 2013 году - на 9,7%. Рост промышленного производства в Китае по итогам 2014 года составил 8,3%. В 2015 году оно увеличилось на 6,1%.
Объем инвестиций в основные фонды КНР за девять месяцев 2017 года вырос на 7,5% и составил 45,85 трлн юаней (около $6,94 трлн).
В Китае наблюдается замедление темпов роста объема инвестиций в основные фонды. В 2011 году объем инвестиций увеличился на 31,8%, в 2012 году - на 22%, в 2013 году - на 19,6%, в 2014 году - на 15,7%, а в 2015 году - на 10%. По итогам 2016 года этот показатель вырос на 8,1% и составил 59,65 трлн юаней ($8,68 трлн).
В докладе также отмечается, что объем розничных продаж по итогам девяти месяцев текущего года в Китае вырос на 10,4% до 26,32 трлн юаней (около $3,98 трлн). Темпы роста сохранились на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2014 году объем розничных продаж в Китае вырос на 12% и составил 26,239 трлн юаней ($4,22 трлн), в 2015 году показатель увеличился на 10,7% - до 30,093 трлн юаней ($4,46 трлн). В прошлом году показатель вырос на 10,4% и составил 33,231 трлн юаней ($4,83 трлн).
Согласно прогнозам Китайской академии общественных наук, в 2017 году объем розничных продаж в Китае увеличится на 9,5% - до 36,2 трлн юаней ($5,27 трлн).