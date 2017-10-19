Администрация Приморья выделила 50 млн рублей на запуск Лермонтовского ГОКа

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Администрация Приморского края выделила 50 млн рублей на запуск производства Лермонтовского ГОКа в моногороде Светлогорье на севере региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Решен вопрос о выплате ГОКу второго денежного транша в размере 50 млн рублей из бюджета края. Средства субсидии сегодня уже направлены на расчетный счет предприятия", - привела пресс-служба слова первого вице-губернатора края Василия Усольцева.

Врио губернатора края Андрей Тарасенко заверил работников предприятия, что вся необходимая помощь будет оказана. "Такого безобразия еще не видел. Пока обещать ничего не хочу, но вижу, какие есть трудности, буду вам помогать. Привезу вам сюда инвестора, который готов вкладывать деньги, открывать разрезы", - сообщил в четверг на встрече с работниками предприятия Тарасенко.

В начале октября прокуратура Приморского края потребовала от краевых властей выделить деньги на запуск Лермонтовского ГОКа. В результате остановки предприятия около 200 человек столкнулись с угрозой остаться без работы. Деньги должны были поступить в августе и сентябре, а само предприятие заработать 20 сентября.

При этом, по данным федерации независимых профсоюзов Приморья, предприятие свои обязательства выполнило. В частности, были проведены подготовительные работы, заложены 10,5 тонны руды, что позволит достичь плановых показателей 2017 года по выпуску продукции.

Лермонтовский ГОК

Лермонтовский ГОК является градообразующим предприятием для поселка Светлогорье на севере Приморья. Этот населенный пункт включен в перечень моногородов. Предприятие занимается разработкой вольфрамового месторождения.

В начале октября 2016 года из-за того, что утвержденные запасы руды, на котором работает комбинат, подходят к концу, работа комбината была приостановлена, производственные мощности законсервированы, 149 из 296 сотрудников отправлены в простой с сохранением 2/3 зарплаты, остальные обеспечивают работоспособность предприятия. При этом в 17 км от поселка Светлогорье находится месторождение с запасами около 10 тыс. тонн руды, но на его дополнительную разведку должно уйти два-три года.

В январе администрация края приняла решения поддержать работу предприятия на имеющемся месторождении, пока идет разведка новых запасов руды. Для этого было решено выделить из краевого бюджета 250 млн рублей. В июне Лермонтовский ГОК получил часть обещанных средств - 50 млн рублей Часть этих денег пошла на выплату зарплаты работникам. Однако этот шаг руководства предприятия был расценен как нецелевое использование средств, а дальнейшее выделение субсидий приостановлено.