Кабмин вносит в Госдуму законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между Москвой и Ташкентом, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства", - говорится в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двухстороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.