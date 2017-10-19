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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о трудоустройстве граждан Узбекистана в РФ

Экономика и бизнес
19 октября, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Соглашение с целью обеспечения адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России было подписано в начале апреля

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения между Москвой и Ташкентом, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Соглашение подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Соглашение направлено на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующего трудоустройства", - говорится в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию двухстороннего сотрудничества в области трудовой миграции, предотвращению незаконного привлечения иностранных работников к трудовой деятельности.

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