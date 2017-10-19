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Кабмин выделит на поддержку сети центров НТИ 7,8 млрд рублей в 2017-2020 годах

Экономика и бизнес
19 октября, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Гранты центрам будут предоставляться из средств специальной субсидии федерального бюджета

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство выделит 7,8 млрд рублей на грантовую поддержку центров Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2017-2020 годах. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте кабмина.

Согласно документу, на поддержку центров НТИ в 2017 году будет выделено 2 млрд рублей, в 2018 - 2,4 млрд рублей, в 2019 - 1,8 млрд рублей, в 2020 - 1,6 млрд рублей.

Гранты центрам будут предоставляться из средств специальной субсидии федерального бюджета. Документ также утверждает положение о проведении конкурсного отбора для грантовой поддержки центров.

Функциями проектного офиса НТИ в части конкурсного отбора, организации экспертизы заявок, сопровождения и мониторинга деятельности центров НТИ наделено акционерное общество "Российская венчурная компания", отмечается на сайте правительства.

Национальная технологическая инициатива является долгосрочной комплексной программой по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ключевым инструментом реализации НТИ определена система дорожных карт.

Среди приоритетных направлений программы выделяют девять рынков: энерджинет (распределенная энергетика от "персонального производства" до "умных сетей", "умного города"), маринет (распределенные системы морского транспорта без экипажа), аэронет (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), нейронет (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) и т. д.

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