Всемирный банк заявил о выходе экономики России из рецессии

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Экономика России вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка (ВБ) о состоянии экономики в Европе и Центральной Азии.

"В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как Российская Федерация и Белоруссия вышли из рецессии, - пишут авторы документа. - При поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации российская экономика вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году".

Прогноз ВБ по росту российской экономики немного отличается от расчетов экономистов из Международного валютного фонда (МВФ). В начале прошлой недели МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,8% с 1,4% по предыдущему прогнозу и в 2018 году - до 1,6% с 1,4%. В ВБ при этом считают, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, а в 2019 году - 1,8%. "Прогноз среднесрочного роста для России несколько возрос после более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса на внутреннем рынке и более высокого экспорта", - говорится в документе.

Специалисты также подчеркивают, что "высокие цены на нефть и последующий высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности для рабочих из соседних стран".

ВБ считает, что России "требуются структурные реформы для повышения долгосрочного роста" экономики страны. К экономическим рискам специалисты отнесли "низкие цены на нефть и возможные негативные последствия расширения санкций".