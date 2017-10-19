Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Антимонопольного комитета Украины и исполнительной службы министерства юстиции и изменил способ исполнения судебного решения относительно взыскания с "Газпрома" штрафа в 171 млрд гривен (около $6,7 млрд). Об этом сообщил в четверг министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника", - написал он в Facebook.

По словам министра, данное решение суда "должно быть обнародовано через несколько дней".

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на ПАО "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,36 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100% пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО "Газпром". В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд гривен.

В августе "Газпром" подал заявление в Верховный суд Украины с требованием пересмотреть решение о взыскании 172 млрд гривен штрафа и пени. Верховный суд Украины 14 сентября отказал "Газпрому" в рассмотрении апелляции.