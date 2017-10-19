Курс доллара к рублю на открытии торгов опустился до 57,42 руб.

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 57,42 руб. Курс евро вырос на 8 копеек, до 67,81 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи подрос на 0,05%, до отметки 2095,5 пункта.
Долларовый индекс РТС поднялся на 0,13% и достиг уровня 1149,31 пункта.