Научно-технологический центр будет создан на базе Академгородка Новосибирска

В Росгвардии не подтвердили факт массового отравления военнослужащих в ЕкатеринбургеНовости Урала 19 октября, 10:50
Источник: основная версия пожара в ТЦ "Синдика" - поджогПроисшествия 19 октября, 10:45
Около 400 болельщиков поддержат "Локомотив" в матче Лиги Европы против "Шерифа"Спорт 19 октября, 10:42
Для возмещения ущерба по делу экс-губернатора Юрченко арестована его недвижимостьПроисшествия 19 октября, 10:38
Научно-технологический центр будет создан на базе Академгородка НовосибирскаЭкономика и бизнес 19 октября, 10:26
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 19 октября, 10:10
Митингующие у здания Рады пообещали не выпускать депутатов, пока они не примут законыМеждународная панорама 19 октября, 10:03
Полицейские на Урале по горячим следам задержали убийц двух женщин-продавцовНовости Урала 19 октября, 9:54
Иванка Трамп призналась, что в юности была панком и красила волосы в синий цветОбщество 19 октября, 9:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр планируется создать в Новосибирске на базе Академгородка, где находится более 20 институтов Сибирского отделения РАН, идея получила одобрение федеральных властей. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, рассказывая об итогах встречи с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем на форуме "Открытые инновации".
"Мы обсуждали с вице-премьером Аркадием Дворковичем идею создания инновационно-технологического центра на базе Сибирского отделения РАН, вузов, институтов развития, и он поддержал эту идею. Мы бы хотели быть лидерами в реализации концепции по созданию таких центров. Сейчас совместно с РАН мы будем готовить соответствующие решения", - сказал Травников.
Он добавил, что поручение президента РФ проработать возможность создания мультидисциплинарного центра науки, образования и технологий на базе Академгородка Новосибирска было дано еще в 2012 году. "К сожалению, к конкретным результатам в ходе исполнения этого поручения пока не пришли, но сегодня дополнительным стимулом является принятый в 2017 году закон об инновационно-технологических центрах", - отметил он.
Как сообщалось ранее, с инициативой создания инновационного научно-технологического центра, или технологической долины, на базе Академгородка выступил избранный в сентябре этого года председатель СО РАН Валентин Пармон. По его мнению, в рамках центра должны быть интегрированы не только институты естественнонаучной и гуманитарной направленности, но также медицинские и сельскохозяйственные исследовательские организации, входившие ранее в РАМН и РАСХН.