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Научно-технологический центр будет создан на базе Академгородка Новосибирска

Экономика и бизнес
19 октября, 10:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, октября. /ТАСС

Этот вопрос врио губернатора Андрей Травников обсудил на форуме "Открытые инновации" с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем

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На территории Технопарка новосибирского Академгородка

На территории Технопарка новосибирского Академгородка

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр планируется создать в Новосибирске на базе Академгородка, где находится более 20 институтов Сибирского отделения РАН, идея получила одобрение федеральных властей. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, рассказывая об итогах встречи с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем на форуме "Открытые инновации".

"Мы обсуждали с вице-премьером Аркадием Дворковичем идею создания инновационно-технологического центра на базе Сибирского отделения РАН, вузов, институтов развития, и он поддержал эту идею. Мы бы хотели быть лидерами в реализации концепции по созданию таких центров. Сейчас совместно с РАН мы будем готовить соответствующие решения", - сказал Травников.

Он добавил, что поручение президента РФ проработать возможность создания мультидисциплинарного центра науки, образования и технологий на базе Академгородка Новосибирска было дано еще в 2012 году. "К сожалению, к конкретным результатам в ходе исполнения этого поручения пока не пришли, но сегодня дополнительным стимулом является принятый в 2017 году закон об инновационно-технологических центрах", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с инициативой создания инновационного научно-технологического центра, или технологической долины, на базе Академгородка выступил избранный в сентябре этого года председатель СО РАН Валентин Пармон. По его мнению, в рамках центра должны быть интегрированы не только институты естественнонаучной и гуманитарной направленности, но также медицинские и сельскохозяйственные исследовательские организации, входившие ранее в РАМН и РАСХН.

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