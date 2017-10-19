ЦБ предлагает уравнять защиту средств клиентов брокеров-банков и брокеров-НКО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Банк России видит необходимость в том, чтобы условия защиты средств клиентов брокеров, которые одновременно имеют банковскую лицензию, были идентичны механизму защиты брокеров, которые являются некредитными организациями (НКО), заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Х ежегодной Уральской конференции НАУФОР.

"Мы предлагаем выровнять условия функционирования брокеров-банков и брокеров-некредитных организаций. У брокеров-банков чуть более слабые механизмы защиты, которые порождают ситуацию, что при банкротстве банка средства клиентов по линии брокерской деятельности не возвращаются клиентам, нормы законодательства крайне противоречивы в этой области", - рассказал он.

"Если брокер-НКО, то законодательство содержит четкие нормы: при банкротстве брокера средства клиентов выделяются из общей массы и возвращаются. А в брокерах-банках такого нет, там более сложная система", - добавил Чистюхин.

По словам зампреда ЦБ, сейчас этот вопрос активно обсуждается, но уже породил споры о защите разных категорий клиентов внутри банка. "Зародилась дискуссия, каких кредиторов защищать: получается клиенты банка как брокера могут иметь преимущество перед другими клиентами банка", - добавил он.

Чистюхин уточнил, что этот вопрос будет прописан в поправках к закону о рынке ценных бумаг, которые расширят понятие брокерской деятельности. Помимо этого вопроса, в эти поправки будут также внесены требования об исполнении поручений клиентов на лучших условиях, а также вопрос того, как нужно избегать конфликта интересов и как раскрыть информацию, если избежать его не удалось. Поправки будут обсуждаться до конца года, отметил он.