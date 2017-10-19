Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ предлагает уравнять защиту средств клиентов брокеров-банков и брокеров-НКО

Экономика и бизнес
19 октября, 10:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, октября. /ТАСС

По словам зампреда регулятора Владимира Чистюхина, сейчас этот вопрос активно обсуждается, но уже породил споры о защите разных категорий клиентов внутри банка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Банк России видит необходимость в том, чтобы условия защиты средств клиентов брокеров, которые одновременно имеют банковскую лицензию, были идентичны механизму защиты брокеров, которые являются некредитными организациями (НКО), заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Х ежегодной Уральской конференции НАУФОР.

"Мы предлагаем выровнять условия функционирования брокеров-банков и брокеров-некредитных организаций. У брокеров-банков чуть более слабые механизмы защиты, которые порождают ситуацию, что при банкротстве банка средства клиентов по линии брокерской деятельности не возвращаются клиентам, нормы законодательства крайне противоречивы в этой области", - рассказал он.

"Если брокер-НКО, то законодательство содержит четкие нормы: при банкротстве брокера средства клиентов выделяются из общей массы и возвращаются. А в брокерах-банках такого нет, там более сложная система", - добавил Чистюхин.

По словам зампреда ЦБ, сейчас этот вопрос активно обсуждается, но уже породил споры о защите разных категорий клиентов внутри банка. "Зародилась дискуссия, каких кредиторов защищать: получается клиенты банка как брокера могут иметь преимущество перед другими клиентами банка", - добавил он.

Чистюхин уточнил, что этот вопрос будет прописан в поправках к закону о рынке ценных бумаг, которые расширят понятие брокерской деятельности. Помимо этого вопроса, в эти поправки будут также внесены требования об исполнении поручений клиентов на лучших условиях, а также вопрос того, как нужно избегать конфликта интересов и как раскрыть информацию, если избежать его не удалось. Поправки будут обсуждаться до конца года, отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
5
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама