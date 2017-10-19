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Единороссы 31 октября проведут совещание по вопросам бюджетной обеспеченности регионов

Экономика и бизнес
19 октября, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Сергей Неверов добавил, что существует более 70 региональных субсидий, которые "должны быть распределены и четко видны в бюджете"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Фракция "Единой России" в Госдуме 31 октября проведет совещание, на котором в том числе обсудит вопросы межбюджетных отношений. Об этом сообщил в четверг руководитель думских единороссов Сергей Неверов на селекторном совещании со спикерами региональных парламентов и руководителями фракций.

Он напомнил, что перед вторым чтением проекта федерального бюджета, которое пройдет в ноябре, состоится заседание трехсторонней комиссии, которая в том числе будет утверждать распределение субсидий по регионам. Неверов напомнил, что существует более 70 субсидий, которые "должны быть распределены и четко видны в бюджете: сколько выделили, какой регион получает какие субсидии".

В связи с этим он предложил перед заседанием трехсторонней комиссии "собраться и обсудить эти вопросы". Поэтому, проинформировал Неверов, 31 октября в Госдуме планируется провести совещание фракции "Единой России", на котором будут затронуты "вопросы межбюджетных отношений, бюджетной обеспеченности регионов в рамках исполнения майских указов президента".

"Мы хотели пригласить на это заседание также представителей финансового блока правительства, приглашаем руководителей фракций "Единой России" в наших регионах, председателей бюджетных комитетов региональных парламентов", - заявил глава думской фракции.

Первое чтение проекта федерального бюджета должно пройти 27 октября.

Неверов был избран руководителем фракции "Единой России" после назначения Владимира Васильева, возглавлявшего до этого фракцию, временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В связи с получением фракционного поста Неверов покинул должность секретаря Генсовета единороссов, врио секретаря стал экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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