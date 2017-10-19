Режим Свободного порта в аэропорту Магадана упростит работу с инвесторами

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный уверен, что расширение зоны действия Свободного порта Владивосток на аэропорт "Сокол" (Магадан) положительно скажется на сотрудничестве с иностранными инвесторами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.
"Режим Свободного порта Владивосток повысит инвестиционную привлекательность Магаданской области. Будет упрощен порядок въезда как для наших потенциальных иностранных инвесторов, так и для тех, кто уже работает на территории. В их числе иностранные компании, которые осваивают месторождения драгоценных металлов и других полезных ископаемых на Колыме, создают новые промышленные предприятия", - цитирует пресс-служба губернатора.
Печеный добавил, что новые преференции улучшат возможности для въездного туризма в Магаданской области. "Мы рассчитываем на появление новых чартерных рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже ведутся переговоры с авиакомпанией "Якутия" о создании постоянного рейса из столицы Колымы в Китай по маршруту "Магадан - Якутск - Харбин". Надеюсь, что этот проект станет более реальным с использованием инструментов Свободного порта Владивосток в Магадане", - отметил губернатор Магаданской области.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству включить в зону действия режима Свободного порта Владивосток еще восемь аэропортов. До сих пор в зону действия такого режима входил лишь аэропорт "Кневичи" в Приморье. Распоряжение главы государства должно быть выполнено до конца года.
После этого иностранные граждане, оформившие электронную визу, помимо аэропорта "Кневичи" во Владивостоке смогут прилететь в Россию также через международные аэропорты "Угольный" (город Анадырь) и "Бухта провидения" (поселок Урелики) на Чукотке, "Игнатьево" (Благовещенск) в Амурской области, "Елизово" (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке, "Новый" (Хабаровск) и "Дземги" (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае, "Сокол" (Магадан) в Магаданской области, а также "Хомутово" (Южно-Сахалинск) на Сахалине.