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Путин: Евразийский экономический форум доказал свою востребованность и авторитет

Экономика и бизнес
19 октября, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По словам президента, в работе форума принимают участие "видные политики, дипломаты, предприниматели, общественные деятели, журналисты, представители экспертного сообщества из десятков стран"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям X Евразийского экономического форума, который начинает работу 19 октября в Италии. Телеграмма главы государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

"За десять лет своего существования Форум в полной мере доказал свою востребованность и снискал заслуженный международный авторитет. В его работе принимают участие видные политики, дипломаты, предприниматели, общественные деятели, журналисты, представители экспертного сообщества из десятков стран", - говорится, в частности, в телеграмме.

В этот раз повестка дня Форума особенно насыщена и разнообразна, отметил президент. Он подчеркнул, что участникам предстоит обсудить перспективы взаимодействия ведущих интеграционных объединений континента - Европейского союза и Евразийского экономического союза, рассмотреть актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в сферах энергетики, финансов, транспорта, инфраструктуры, науки и технологий, охраны окружающей среды.

"Рассчитываю, что выработанные в ходе форума предложения и инициативы получат практическое применение, помогут полнее раскрыть уникальный потенциал евразийской интеграции и будут способствовать реализации идеи создания единого экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - добавил президент.

Путин пожелал участникам и гостям X Евразийского экономического форума интересных, плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

Х Евразийский экономический форум, который собирает политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии, а также из других стран, открывается в четверг в Вероне. Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" при поддержке Петербургского международного экономического форума. В этом году тема форума: "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".

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