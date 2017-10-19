ЦБ: шансы вступления в силу концепции ИПК с 2019 года уменьшаются

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Банк России призывает принять концепцию об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) как можно скорее, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР.
"В чем я вижу серьезную проблему: предполагалось, что ИПК вступит в силу с января 2019 года. Для этого закон должен быть обязательно принят в эту осеннюю сессию. Но шансы серьезно уменьшаются, с учетом что она не принята правительством и не внесена в Госдуму", - заявил он.
"Должна быть проведена большая организационно-правовая работа, по созданию автоматизированных систем, которая позволила бы перейти из действующей системы пенсионных накоплений в ИПК. Но задержки во времени опасны, они работают против стабильности системы. Думаю, нам нужно отложить некие дискуссии и несогласие в каких-то вопросах и принять концепцию, чтобы она оказалась в Госдуме как можно раньше", - добавил он. По словам Чистюхина, до сих пор два главных вопроса: авторегистрация в системе ИПК и пенсионный администратор.
Концепция ИПК предусматривает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать работник, для этого из его зарплаты будет отчисляться до 6%. Изначально планировалось, что участвовать в ИПК граждане будет по автоподписке - это означает вступление в систему по умолчанию с возможностью отказаться, но впоследствии механизм автоподписки был заменен механизмом авторегистрации (когда гражданину для участия в ИПК необходимо явно выразить свое согласие, подписав отдельный документ). Авторегистрация снизит количество людей, участвующих в ИПК, говорил ранее Чистюхин, но, по его словам, при автоподписке правовые риски были бы слишком велики.