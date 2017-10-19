Решение о строительстве ледокола "Лидер" будет принято в 2018-2019 году

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Решение о строительстве атомного ледокола "Лидер" будет принято в 2018-2019 гг. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в кулуарах V международного форума "Арктические проекты - сегодня и завтра", который проходит в Архангельске 19-20 октября.

"У нас "Лидер" стоит в госпрограмме (развития Арктики - прим. ТАСС) под звездочкой как аналитическое мероприятие. Мы будем это обсуждать и думать, и решим в 2018-2019 гг., будем строить его или нет. А параллельно осуществляются предпроектные работы, проектно-техническая документирование, проектирование, которые будут завершены к концу этого года", - сказал Осьмаков.

Предполагается, что мощность ледокола проекта 10510 "Лидер" (120 МВт) почти вдвое будет превосходить нынешнее поколение атомных ледоколов (мощность самого крупного на сегодня ледокола, который строит Балтийский завод, составляет 60 МВт), по физическим показателям он будет втрое шире, что позволит проводить через льды суда с большей вместимостью. По оценкам представителей Минэкономразвития, создание такого ледокола может обойтись примерно в 70 млрд рублей.