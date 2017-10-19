Геологоразведка на месторождении "Павловское" в Арктике завершена

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. "Первая горнорудная компания" (дочернее предприятие Росатома) завершила геолого-разведочные работы по проекту "Павловское", предполагающему создание на архипелаге Новая Земля горнодобывающего комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, а также причального комплекса. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Лукин на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске.

"На сегодня мы завершили геолого-разведочные работы, запасы металлов поставлены на государственный баланс. Разработана декларация о намерении строительства горнодобывающего комбината и портового комплекса", - сказал Лукин.

Он отметил, что в ноябре компания приступит к проектированию предприятия, завершить которое планируется до конца 2018 года. В 2019 году "Первая горнорудная компания" рассчитывает защитить проект и в конце 2019 - начале 2020 года начать строительные работы.

О проекте

Месторождение "Павловское" находится на острове Южном архипелага Новая Земля в 15 км от побережья Баренцева моря. Оно занимает площадь более 12 кв. км, разведанные здесь запасы свинцово-цинковых руд составляют около 50 млн тонн.

Разрабатывать "Павловское" предполагается карьерным способом. Для этого на острове будет построено самое северное в России горнодобывающее предприятие проектной мощностью 2,5 млн тонн руды в год, а также портовые мощности. По данным Росатома, на реализацию проекта разработки месторождения потребуется около 24 млрд рублей.

Росатом планирует экспортировать свинец с этого месторождения в Китай и страны Европы, предварительные договоренности о поставках сырья на экспорт уже достигнуты с китайской и шведской компаниями.