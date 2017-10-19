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Сечин: слухи о "смерти" нефти преувеличены

Экономика и бизнес
19 октября, 11:48 дата обновления: 19 октября, 12:07 UTC+3

При этом, по словам главы "Роснефти", всплеска цен на топливо сейчас ждать не стоит

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены, нефть останется основой мировой энергетики еще 20-30 лет, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Смею вас заверить, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед", - сказал Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне. По его словам, снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа.

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При этом, по словам главы "Роснефти", всплеска цен на нефть сейчас ждать не стоит. "Равновесие пока хрупкое и неустойчивое  - сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может, при соответствующем уровне цен, дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен", - сказал Сечин.

"Некоторое снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа и удлинением производной нефтепродуктовой цепочки, прежде всего, за счет нефтехимического производства; снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, в том числе газогенерации и, видимо, атомной энергии", - сказал он.

По его словам, цель соглашения ОПЕК+ по нормализации уровня запасов нефти пока не полностью реализована, говорить об изменении на рынке нефти рано. "Анализ показывает, что заявленная цель нормализации уровня запасов пока не полностью реализована и говорить о переломе рано", - сказал Сечин. По его словам, производители нефти ориентируются на "краткосрочный горизонт" с целью максимизации текущих доходов, что несет ущерб стабилизации рынка. Он призвал обратить внимание на "на то, что краткосрочные горизонты планирования и ориентация на текущие доходы в ущерб долгосрочной стабилизации рынка не могут быть формой ответственного поведения производителей".

Для регулирования рынка нефти необходимо создать единую систему измерения запасов, считает Сечин. "Работа по стабилизации рынка затруднена отсутствием достоверной и прозрачной информации и аналитики как по запасам, так и по реальной ситуации с балансом спроса и предложения. Это создает почву для спекулятивных манипуляций рынком в поисках краткосрочной выгоды. Здесь ключевая задача - создание единой системы измерения запасов и преодоления "навеса" запасов", - сказал он.

Глава "Роснефти" также отметил, что темпы роста мировой экономики за 10 лет будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7-0,8 млн барр/сутки ежегодно. "Рост продолжится и в дальнейшем, при этом отмечу, что рост спроса на энергоносители повлечет за собой не только соответствующую динамику производства, но и окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие связанных секторов экономики", - сказал Сечин.

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Он также отметил, что положительный денежный поток у сланцевых производителей появится не ранее 2020 года при условии цены в $70/барр. "Исторически высокие затраты на инфраструктуру и значительные объемы бурения определили удельный размер инвестиций в разработку сланцевой нефти, на треть превышающий показатели по проектам традиционной нефти. Положительный денежный поток в отрасли появится не ранее 2020 года и то при условии, что цена нефти к тому времени достигнет уровня порядка $70/барр", - сказал он.

Объем сотрудничества "Роснефти" с евразийскими партнерами оценивается в более $500 млрд, и это только начало пути, отметил Сечин. "Если же в объем сотрудничества включить торговые потоки, своповые операции и предоплаты, то объем нашего сотрудничества с "Большой Евразией" превысит $500 млрд. И при этом мы находимся в самом начале этого пути", - сказал он.

Глава компании добавил, что "стоимость проектов в общей энергетической орбите "Роснефти" со своими партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке превышает $110 млрд".

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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