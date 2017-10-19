Железная дорога "Белкомур" обойдется в 330 млрд руб. с учетом кредитов

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Строительство железной дороги "Белкомур", которая, согласно проекту, пройдет от Белого моря через Республику Коми до Урала, с учетом заемных средств оценивается в 330 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор ОАО МК "Белкомур" Владимир Щелоков.

"Стоимость собственно проекта - 251,5 млрд рублей в ценах 2016 года. Если учитывать стоимость заемного капитала, который должен быть использован, - порядка 330 млрд рублей. Для государства это сложно реализуемо. Поэтому начиная с 2014 года мы пошли по пути государственно- частного партнерства и планируем реализовать этот проект через концессию", - сказал Щелоков.

Он напомнил, что 30 августа в Пекине состоялась презентация проекта перед китайскими инвесторами. "Мы сумели убедить китайских партнеров в том, что проект реализуем, интересен, и они готовы принимать участие в его реализации. Еще раз подтверждена позиция китайской стороны о готовности вложить 100% финансовых ресурсов для реализации проекта", - сказал Щелоков.

По его словам, после визита в Пекин в сентябре делегация китайских инвесторов, включая представителей компании Poly Group и китайского Эксимбанка, была в Москве. "Вместе с нашим участием были проведены переговоры в ВЭБе по поводу уже механизмов хеджирования и других вопросов, связанных с вопросами финансирования проекта", - сообщил Щелоков.

Он напомнил, что, согласно расчетам, строительство займет восемь лет. Если оно будет начато в 2018 году, то начиная с 2023 года по дороге можно будет везти грузы. К 2034 году дорога достигнет проектных объемов по перевозке - 35 млн тонн грузов в год, сказал Щелоков.

О проекте

Проект строительства новой железнодорожной магистрали "Белкомур" (Белое море - Коми - Урал) предполагает сокращение плеча доставки грузов с Урала и из Сибири к морским портам Архангельска до 850 км. Новая магистраль будет иметь стратегическое значение для России, поскольку свяжет Урал и Коми с незамерзающими портами Архангельска, Мурманска и Северной Европы. В перспективе новая дорога обеспечит кратчайший путь в Северную Европу и регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии, создавая хорошие условия для транзита грузов через Россию, и позволит рассматривать организацию внутренних и международных интермодальных перевозок (доставки грузов двумя или несколькими видами транспорта).

Инвестор - входящая в Poly Group китайская компания Poly International Holding Co., Ltd - готов вложить в "Белкомур" до 5,5 млрд долларов.