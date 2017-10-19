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Росимущество планирует преобразовать большинство подведомственных ФГУПов до конца года

Экономика и бизнес
19 октября, 11:53 дата обновления: 19 октября, 12:23 UTC+3

Остаться может одно или два предприятия, большая часть будет преобразована в акционерные общества

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Глава Росимущества Дмитрий Пристансков

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Росимущество рассчитывает преобразовать большинство подведомственных ФГУПов в акционерные общества до конца 2017 года. Об этом на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"У нас были тоже подведомственные предприятия, у нас их было 23 или 17, когда я пришел. Сейчас около шести осталось. Мы рассчитываем, что до конца года, если не все, один-два может останется, но большую часть преобразуем в акционерные общества. И мы добиваемся этого от других органов власти", - сказал он.

Согласно нормативной базе, все ФГУПы должны быть преобразованы либо ликвидированы до 1 января 2018 года. Однако Счетная палата РФ, Минэкономразвития и Росимущество неоднократно высказывали опасения, что есть риск нарушения сроков ликвидации ФГУПов.

По данным на 2016 год, в РФ насчитывалось 1 178 ФГУП. Правительство признало эту форму собственности неэффективной. Согласно плану Росимущества, 333 ФГУП должны быть акционированы, 264 ликвидированы, 124 преобразованы в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ), присоединены к другим ФГУП - 123, исключены из ЕГРЮЛ - 12.

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