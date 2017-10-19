Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет Саратовской области будет бездефицитным и социально направленным

Экономика и бизнес
19 октября, 12:07 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 19, октября. /ТАСС

В правительстве региона сообщили, что "на социальную сферу в общем объеме приходится более 70% расходов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2018 год. Планируется, что он будет бездефицитным с расходами и доходами 77,7 млрд рублей и социально направленным. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на заседании правительства рассмотрен бюджет Саратовской области на 2018 год и на плановый период до 2020 года. Бюджет региона на 2018 год - бездефицитный, доходы и расходы планируются в объеме 77,7 млрд рублей. На весь трехлетний период сохранена социальная направленность: на социальную сферу в общем объеме приходится более 70% расходов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в следующем году планируется увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, а также индексация социальных выплат. Так, с 1 января 2018 года на 4% повысят зарплаты бюджетникам. Еще одно повышение планируется с 1 декабря 2018 года на прогнозный уровень инфляции 3,8%.

"Также с 1 декабря 2018 года будет произведена индексация на прогнозный уровень инфляции 17 видов социальных выплат и пособий населению, учтен рост тарифов на оплату коммунальных услуг", - добавили в пресс-службе.

Бюджет Саратовской области в 2017 году также был принят бездефицитным с доходами и расходами в размере 69,2 млрд рублей. Подавляющая часть расходов также была направлена на социальную сферу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
3
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
4
СМИ: в Таиланде после гибели россиянина туристов просят воздержаться от купания в море
5
Потерпевшие по делу о катастрофе А321 над Синаем подали иск на €1,4 млрд
6
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама