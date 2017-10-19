Бюджет Саратовской области будет бездефицитным и социально направленным

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Саратовской области одобрило проект бюджета на 2018 год. Планируется, что он будет бездефицитным с расходами и доходами 77,7 млрд рублей и социально направленным. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на заседании правительства рассмотрен бюджет Саратовской области на 2018 год и на плановый период до 2020 года. Бюджет региона на 2018 год - бездефицитный, доходы и расходы планируются в объеме 77,7 млрд рублей. На весь трехлетний период сохранена социальная направленность: на социальную сферу в общем объеме приходится более 70% расходов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в следующем году планируется увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, а также индексация социальных выплат. Так, с 1 января 2018 года на 4% повысят зарплаты бюджетникам. Еще одно повышение планируется с 1 декабря 2018 года на прогнозный уровень инфляции 3,8%.

"Также с 1 декабря 2018 года будет произведена индексация на прогнозный уровень инфляции 17 видов социальных выплат и пособий населению, учтен рост тарифов на оплату коммунальных услуг", - добавили в пресс-службе.

Бюджет Саратовской области в 2017 году также был принят бездефицитным с доходами и расходами в размере 69,2 млрд рублей. Подавляющая часть расходов также была направлена на социальную сферу.