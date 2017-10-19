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Сечин: объем сотрудничества "Роснефти" с евразийскими партнерами превышает $500 млрд

Экономика и бизнес
19 октября, 12:12 дата обновления: 19 октября, 12:15 UTC+3

Глава компании добавил, что "стоимость проектов в общей энергетической орбите "Роснефти" со своими партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке превышает $110 млрд"

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Объем сотрудничества "Роснефти" с евразийскими партнерами оценивается в более $500 млрд, и это только начало пути, сообщил, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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"Если же в объем сотрудничества включить торговые потоки, своповые операции и предоплаты, то объем нашего сотрудничества с "Большой Евразией" превысит $500 млрд. И при этом мы находимся в самом начале этого пути", - сказал он.

Глава компании добавил, что "стоимость проектов в общей энергетической орбите "Роснефти" со своими партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке превышает $110 млрд".

Сечин также сообщил, что "Роснефть" хочет участвовать в проектах по разведке и добыче в Иране и в поставках иранской нефти на мировой рынок. "Мы обсуждаем проекты в Иране, где мы не только хотим участвовать в проектах по разведке и добыче, но и создать эффективные цепочки поставок иранской и среднеазиатской нефти на мировой рынок", - сказал он.

По его словам, Британская ВР возможность вхождения в ряд новых проектов "Роснефти". "Наш крупнейший частный акционер - компания BP - напрямую уже вошла в ряд проектов "Роснефти": Таас-Юрях, Ермак и другие, и рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов. Также совместно мы участвуем в проекте Зохр (Египет - прим. ТАСС) и немецком перерабатывающем бизнесе", - сказал Сечин.

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По словам главы компании, "Роснефть" и итальянская Eni начнут бурение в Черном море в конце декабря - начале января. "К примеру, с компанией Eni у нас подписаны несколько всеобъемлющих соглашений, которые касаются расширения сотрудничества почти по всем направлениям нашей работы - геологоразведка, добыча, торговля нефтью и нефтепродуктами, нефтепереработка, технологии. Они приближают Eni к масштабной добыче нефти на территории России. И мы в конце декабря - начале январе приступим к бурению в Черном море", - сказал он.

Сечин также заявил, что  "Роснефть" серьезным образом настроена работать в Курдистане и в Ираке в целом. "Мы самым серьезным образом настроены работать в Курдистане и в Ираке в целом. Наш интерес к этим проектам носит сугубо практический характер - данный регион характеризуется крупнейшей ресурсной базой с низкой себестоимостью добычи и не в полной мере раскрытым потенциалом", - сказал он.

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