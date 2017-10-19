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Более 400 млрд рублей выделено на строительство дорог в Москве в 2018-2020 годах

Экономика и бизнес
19 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В частности, продолжатся работы по реконструкции Калужского шоссе до Центральной кольцевой автодороги и строительство дороги Солнцево-Бутово-Видное

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Более 400 млрд рублей предусмотрено в Адресной инвестиционной программе (АИП) города Москвы на строительство улично-дорожной сети в 2018-2020 гг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента строительства столицы.

"Департаменту строительства Москвы выделено 404,6 млрд рублей в АИП города Москвы на строительство объектов улично- дорожной сети в 2018-2020 гг., - приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Андрея Бочкарева. - За этот период мы должны построить 201 км дорог, 79 искусственных сооружений и 42 внеуличных пешеходных перехода".

По данным пресс-службы, в предстоящий период будет продолжена реконструкция Калужского шоссе до Центральной кольцевой автодороги и строительство дороги Солнцево - Бутово - Видное, завершится основной объем работ по строительству Северо-западной и Северо-восточной хорд, Южной рокады.

Кроме того, будет завершено строительство транспортных объектов для обслуживания территории бывшей промышленной зоны "ЗИЛ" и административно-делового центра в Коммунарке в Новой Москве. "Предстоит строительство Южного и Северного дублеров Кутузовского проспекта, реализация локальных мероприятий для обеспечения поперечных связей между районами, разделенными железнодорожными путями", - добавил Бочкарев.

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