Росатом до конца года примет решение о вхождении второго инвестора в проект "Павловское"

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Решение об участии компании "ВостокУголь" в проекте "Павловское" по созданию на Архипелаге Новая Земля горнодобывающего комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд будет принято в ближайшие один-два месяца. Об этом на форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра" в Архангельске сообщил генеральный директор "Первой горнорудной компании" (дочка Росатома, реализует проект) Александр Лукин.
"Пока разработано соглашение об участии "ВостокУгля" в инвестировании проекта "Павловское". Это соглашение сейчас находится на согласовании, в том числе и в Росатоме, мы ожидаем решения в течение одного-двух месяцев", - сказал Лукин.
По его словам, компания будет не только выступать инвестором, но и примет участие в строительстве объектов. Прежде всего, в возведении горнодобывающего комплекса. При этом для реализации второй части проекта, причального комплекса, "Первая горнорудная компания" рассчитывает привлечь поддержку государства.
"Нам удалось включиться в госпрограмму социально- экономического развития арктической зоны. Мы там есть, и там написано, что создание портовой инфраструктуры требует господдержки. Но пока, к сожалению, сумма не прописана", - сказал спикер.
Месторождение "Павловское" находится на острове Южном архипелага Новая Земля в 15 км от побережья Баренцева моря. Оно занимает площадь более 12 кв. км. Разведанные запасы свинцово-цинковых руд месторождения составляют около 50 млн тонн, запасы серебра - 16 тонн.
Разработкой месторождения занимается дочернее предприятие Росатома - "Первая горнорудная компания" (ПГК). Разрабатывать "Павловское" предполагается карьерным способом. Для этого на арктическом острове будет построено самое северное в России горнодобывающее предприятие проектной мощностью 2,5 млн тонн руды в год, а также портовые мощности. По данным Росатома, на реализацию проекта разработки месторождения потребуется около 24 млрд рублей.
Росатом планирует экспортировать свинец с Павловского серебросодержащего свинцово-цинкового месторождения в Китай и европейские страны, предварительные договоренности о поставках сырья на экспорт уже достигнуты с китайской и шведской компаниями.