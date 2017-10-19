Точками роста для социально-экономического развития Якутии станут ТОР и инвестпроекты

ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Точками роста для социально-экономического развития Якутии станут территория опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" и "Южная Якутия" и крупные инвестиционные проекты, сообщил журналистам в четверг глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов по итогам совещания под руководством вице-премьера - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"С Юрием Петровичем (Трутневым - прим. ТАСС) мы согласовали определенную точку роста: это территории опережающего развития, это крупные инвестиционные проекты. Речь идет не только об их реализации, но и о создании вокруг них мультипликативного эффекта, чтобы людям было не только комфортно работать, но и комфортно жить", - сказал Борисов.

По его словам, речь идет о том, что регион должен рассматривать свое развитие не только с точки зрения развития экономики, но и с точки зрения социального развития, закрепления кадров.

В Якутии работает две ТОР. Территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" - многопрофильная производственная и бизнес-площадка. На данный момент здесь реализуют проекты десять резидентов, три из них уже запустили производства. Работы по созданию инфраструктуры ведут Корпорация развития Дальнего Востока и правительство Республики Саха (Якутия), отмечает Минвостокразвития.

ТОР "Южная Якутия" создали в прошлом году. В настоящее время подано пять заявок на 29,8 млрд рублей для реализации проектов в этой ТОР. Уже запущены четыре программы с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей, в том числе проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". В настоящее время на Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов.