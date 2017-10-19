Точками роста для социально-экономического развития Якутии станут ТОР и инвестпроекты

Турнир в Банске-Быстрице станет для Ласицкене первым международным стартом в новом сезонеСпорт 19 октября, 12:28
Свердловский суд отклонил апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийстваНовости Урала 19 октября, 12:18
Иностранцы с фестиваля молодежи в Сочи увезут на память шапки-ушанки и матрешкиОбщество 19 октября, 12:15
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеровКосмос 19 октября, 12:12
Футболист "Спартака" Промес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовСпорт 19 октября, 12:03
ТАСС покажет работы более 250 своих репортеров на фотовыставке в МанежеКультура 19 октября, 12:02
AFP: французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 летКультура 19 октября, 12:01
ФАС не нашла оснований для возбуждения дела по челябинской жалобе на рекламу к "Матильде"Культура 19 октября, 12:01
Капитан "Спартака" Глушаков претендует на звание автора лучшего гола недели в ЛЧСпорт 19 октября, 11:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Точками роста для социально-экономического развития Якутии станут территория опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" и "Южная Якутия" и крупные инвестиционные проекты, сообщил журналистам в четверг глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов по итогам совещания под руководством вице-премьера - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
"С Юрием Петровичем (Трутневым - прим. ТАСС) мы согласовали определенную точку роста: это территории опережающего развития, это крупные инвестиционные проекты. Речь идет не только об их реализации, но и о создании вокруг них мультипликативного эффекта, чтобы людям было не только комфортно работать, но и комфортно жить", - сказал Борисов.
По его словам, речь идет о том, что регион должен рассматривать свое развитие не только с точки зрения развития экономики, но и с точки зрения социального развития, закрепления кадров.
В Якутии работает две ТОР. Территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" - многопрофильная производственная и бизнес-площадка. На данный момент здесь реализуют проекты десять резидентов, три из них уже запустили производства. Работы по созданию инфраструктуры ведут Корпорация развития Дальнего Востока и правительство Республики Саха (Якутия), отмечает Минвостокразвития.
ТОР "Южная Якутия" создали в прошлом году. В настоящее время подано пять заявок на 29,8 млрд рублей для реализации проектов в этой ТОР. Уже запущены четыре программы с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей, в том числе проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". В настоящее время на Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов.