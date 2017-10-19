Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Здание "Союзмультфильма" на Новослободской улице в Москве (бывший храм святителя Николая в Новой Слободе) может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 года, сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам.
"Сейчас идет большая программа, связанная с передачей объектов религиозного назначения, там где есть правовые основания по закону 327, конфессиям. У нас большое количество (объектов) по линии Русской православной церкви. До конца года, я надеюсь, мы передадим (Московской - прим. ТАСС) патриархии объект на улице Новослободская, где располагается "Союзмультфильм". А "Союзмультфильму" мы оставили новое современное здание на Шаболовке", - сказал он.
Передача объектов в ведение РПЦ происходит в рамках федерального закона 2010 года №327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".