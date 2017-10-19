ЦБ в сентябре получил 3 тыс. жалоб от граждан по смене НПФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Банк России в сентябре получил 3 тыс. жалоб от граждан по поводу несанкционированного перевода пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР.

"На прошлый месяц у нас было 3 тыс. жалоб от граждан. Мы направили НПФ предписания предоставить необходимую информацию и, в зависимости от того, какая информация предоставляется, мы либо отказываем в жалобе, либо удовлетворяем и принимаем меры административного воздействия к НПФ", - сказал он.

Он напомнил, что гражданин, чьи накопления оказались переведены в другой НПФ без его ведома, может перейти обратно только со следующего года или же подать в суд. При этом смена НПФ чаще чем раз в пять лет для клиента чревата потерей части инвестиционного дохода.

"Ситуация с жалобами не может быть решена без изменения законодательства, которое будет позволять текущему фонду узнавать, что клиент хочет уйти, самому клиенту узнавать о потере дохода и фиксировать, что клиент пришел, а не кто-то за него поставил подпись", - отметил Чистюхин.

По текущим правилам для перевода накоплений достаточно обратиться в новый НПФ, при этом со стороны недобросовестных агентов распространена практика направления таких заявлений без ведома гражданина .

Наиболее правильное, по мнению Чистюхина, решение этой проблемы предложено в концепции индивидуального пенсионного капитала: "когда при переходе в другой НПФ переходят только будущие накопления гражданина, а то, что уже накоплено, остается в текущем фонде на пять лет (во избежание потери инвестдохода - прим. ТАСС)", - отметил зампред ЦБ.

НПФ "Сафмар" накануне сообщил, что для защиты клиентов от такого рода мошенничества утвердил новый стандарт для агентов, согласно которому агенты будут обязаны предупреждать клиентов о рисках потери инвестдохода при переводе накоплений.