Власти Москвы прорабатывают вопрос внедрения блокчейна в городские службы и сервисы

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы прорабатывает вопрос внедрения технологии блокчейн в городские порталы и сервисы столицы. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов.
"Обсуждается внедрение блокчейн-технологии на базе городских столичных сервисов. У нас есть целый набор разных порталов и различные формы взаимодействия с гражданами, и сейчас мы активно прорабатываем вопрос, как эту технологию внедрять. Пока мы не готовы анонсировать свои проекты", - сказал он.
Блокчейн - многофункциональная информационная технология, предназначенная для максимально надежного учета различных активов. Потенциально она может применяться во всех без исключения сферах общественной деятельности. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях.
Блокчейн - это универсальная организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.