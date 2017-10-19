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Власти Москвы прорабатывают вопрос внедрения блокчейна в городские службы и сервисы

Экономика и бизнес
19 октября, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По словам главы департамента городского имущества Москвы Владимира Ефимова, пока правительство не готово анонсировать свои проекты

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы прорабатывает вопрос внедрения технологии блокчейн в городские порталы и сервисы столицы. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов.

"Обсуждается внедрение блокчейн-технологии на базе городских столичных сервисов. У нас есть целый набор разных порталов и различные формы взаимодействия с гражданами, и сейчас мы активно прорабатываем вопрос, как эту технологию внедрять. Пока мы не готовы анонсировать свои проекты", - сказал он.

Блокчейн - многофункциональная информационная технология, предназначенная для максимально надежного учета различных активов. Потенциально она может применяться во всех без исключения сферах общественной деятельности. В их числе: финансы и экономика; операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях.

Блокчейн - это универсальная организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

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