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Криптовалюта Moscowcoin может быть использована на портале "Активный гражданин"

Экономика и бизнес
19 октября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Власти отмечают, что использование будет возможно только после того, как будет сформулировано законодательное и правовое поле на федеральном уровне

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные власти допускают возможность использования собственной криптовалюты под названием Moscowcoin на своих городских порталах. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов, отвечая на вопрос ТАСС о сфере применения криптовалюты Moscowcoin.

"Как вариант Moscowcoin может использоваться жителями города на портале "Активный гражданин". И это условно можно назвать криптовалютой, которую можно на что-то обменять, под этим подразумевается более широкое направление", - сказал он.

Ефимов пояснил, что использование будет возможно только после того, как будет сформулировано законодательное и правовое поле на федеральном уровне.

Ранее заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в кулуарах Московского финансового форума говорила о том, что допускает возможность создания московской криптовалюты.

Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, которая эмитируется непосредственно в интернете и не имеет бумажного носителя. Криптовалюту может добывать (майнить) любой пользователь, высчитывая на мощных компьютерах сложные алгоритмы. Результат этих расчетов - фрагменты зашифрованной информации, они же и являются единицами криптовалюты.

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