Саудовская Аравия и РФ начали консультации с участниками сделки ОПЕК+

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ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Министры энергетики Саудовской Аравии и России Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и Александр Новак начали активные консультации с участниками сделки ОПЕК+ перед ноябрьской встречей альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо на брифинге в ходе конференции Oil & Money.
"Министр саудовской Аравии Халед аль-Фалех сейчас находится в поездке по странам, участвующим в соглашении. Министр Новак также участвует в этих консультациях по выработке позиции перед встречей в ноябре", - сказал он.
Генсек ОПЕК также добавил, что высказанное в октябре на Российской энергонеделе в Москве мнение президента РФ Владимира Путина о том, что действие соглашения возможно продлить до конца 2018 года, является важным заявлением, "которое используется в текущих консультациях для достижения консенсуса".
"Мы очень серьезно воспринимаем слова президента Путина [о возможности продления соглашения до конца 2018 года]. И Халед аль-Фалех, и министр Новак учитывают слова президента в консультациях со странами, которые участвуют в соглашении, а также с теми, кто еще не участвует - для того, чтобы достичь консенсуса перед встречей в ноябре", - сказал Баркиндо.
Следующая конференция стран ОПЕК и вне ОПЕК состоится в Вене 30 ноября.
При этом Баркиндо затруднился сказать, будет ли вопрос о продлении сделки ОПЕК+ решен на встрече в ноябре.
"На текущий момент сложно сказать, что будет решено в ноябре. Это будет зависеть от ряда факторов, среди которых, например, то, насколько далеко мы от цели нашего соглашения - нормализации запасов (нефти) на среднем за пять лет уровне", - уточнил генсек ОПЕК.