Власти Москвы планируют предоставить серверы для блокчейн-проекта на базе Росреестра

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные власти прорабатывают вопрос о предоставлении собственных городских вычислительных мощностей для первого пилотного блокчейн-проекта на базе Росреестра, при этом один из серверов будет находиться на территории города, сообщил в четверг журналистам руководитель департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы предварительно прорабатываем вопрос, связанный с тем, чтобы предоставить свои городские вычислительные мощности, так как один из серверов будет находиться на территории города. Но только после того как Росреестр сформулирует свою позицию. В целом мы активно поддерживаем этот проект", - сказал он.

Ефимов отметил, что внедрение блокчейн-технологий - это защита общих интересов собственников или правообладателей той или иной информации. Это говорит только о том, что все собственники могут быть уверены, что не будет каких-либо мошеннических схем.

"Это большой прорыв, и, если Росреестр сможет это внедрить, и все полноценно заработает, то это будет большой плюс", - добавил Ефимов.

Ранее, 18 октября, был опубликован проект постановления правительства РФ, в рамках которого столица станет одним из первых регионов, где протестируют первый пилотный блокчейн-проект на базе Росреестра. Проект предполагает применение технологии блокчейн для мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости.