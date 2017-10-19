Новгородская область привлечет бюджетный кредит для покрытия дефицита

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 октября. /ТАСС/. Власти Новгородской области будут привлекать бюджетный кредит для покрытия дефицита и заниматься реструктуризацией госдолга. Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Налоговая инспекция месяц назад изменила прогноз по доходам на 2017 год, снизив их на 2,5 млрд рублей, для Новгородской области - это два месяца без зарплат и расходов. Поэтому у нас есть потребность и мы будем привлекать бюджетный кредит, что не повлечет дополнительных расходов в будущем в отличие от коммерческих кредитов", - сказал Никитин.

По его словам, регион также договорился о реструктуризации имеющихся долгов в течение почти десяти лет, но финансовые детали еще дорабатываются. "В следующем году мы должны отдать примерно 4 млрд рублей по старому бюджетному кредиту, взять их неоткуда, а коммерческий кредит брать не будем", - подчеркнул он.

Никитин не назвал общий размер долга и как он отразится на бюджете 2018 года, параметры которого еще уточняются и будут представлены в ближайшее время. При этом губернатор отметил, что бюджет будет максимально бездефицитным и социально направленным, как и в предыдущие годы.

Ранее со ссылкой на департамент финансов региона сообщалось, что в 2018 году область планирует реструктуризировать бюджетные кредиты в сумме 5,7 млрд рублей, в 2019 году - еще 2 млрд рублей. По состоянию на сентябрь сумма бюджетных кредитов в регионе составляла 10,6 млрд рублей, сумма коммерческих кредитов - 4,6 млрд рублей. По сравнению с январем этого года доля коммерческих заимствований снизилась с 36,1% до 30,2%.

По данным департамента, на 1 января 2017 года госдолг Новгородской области составлял 15,4 млрд рублей, за восемь месяцев он сократился на 0,2 млрд рублей и к 1 сентября составил 15,2 млрд рублей.