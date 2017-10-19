Президент Хорватии заявила, что санкции не влияют на объем российских инвестиций в страну

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым отметила, что санкции не влияют на объем российских инвестиций. Она выразила надежду, что итоги российско-хорватского экономического форума приведут к заключению новых сделок и договоров между компании двух стран.

"Большое вам спасибо за гостеприимство. Мне очень приятно быть в Москве, несмотря на холодную погоду, но мы этого еще не почувствовали, честно говоря", - сказала президент Хорватии. Она отметила, что после встречи примет участие в экономическом форуме, где соберется около 400 хозяйственников из Хорватии и РФ.

Также Грабар-Китарович рассказала о прошедших в среду в Сочи переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне было очень приятно общаться с президентом Путиным, наши переговоры продолжались в течение нескольких часов. Мы коснулись целого ряда вопросов в рамках двусторонних отношений. Естественно, мы коснулись и острых вопросов, - сказала она. - Кроме того, рассмотрели положительные примеры сотрудничества, которые существуют, и области, где бы эти отношения могли развиваться".

"В течение последних нескольких лет на наше сотрудничество влиял режим санкций, который существует. Тем не менее, он не отражается на российских инвестициях. Мы отмечаем определенный рост, но эти цифры могли бы быть и больше", - отметила президент. Она подчеркнула, что "после нескольких лет, когда товарооборот снижался, в этом году отмечаем рост".

Хорватский президент примет участие в работе российско-хорватского экономического форума, который пройдет в четверг в Москве. Целью мероприятия является обсуждение перспектив углубления и расширения российско-хорватского торгово-экономического сотрудничества в различных областях. В состав хорватской деловой делегации войдут представители свыше 100 компаний, представляющих весь спектр отраслей хорватской экономики: сельское хозяйство, судостроение, энергетика, транспорт, туризм, фармацевтика, строительство и др.