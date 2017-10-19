Количество индивидуальных предпринимателей в Москве за семь лет увеличилось на 70%

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичные власти с 2010 по 2017 год зафиксировали рост числа индивидуальных предпринимателей (ИП) на 70%. Об этом в четверг сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Владимир Ефимов на пресс-конференции, посвященной экономике Москвы.
"Количество индивидуальных предпринимателей с 2010 года в Москве выросло на 70%. Они достаточно активно ведут свою деятельность, растет не только их количество, но и прибыль. Только в 2016 году динамика положительная относительно 2015 года составляет плюс 20%", - сказал он.
По его словам, такой рост стал возможен благодаря тому, что в столице существенно расширена сфера применения патентов для ИП.
"Число индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, по сравнению с 2012 годом увеличилось в 4,5 раза", - добавил Ефимов.