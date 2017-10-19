Замглавы Минтранса: инфраструктура "Платона" поможет в борьбе с незаконными свалками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Система взимания платы с большегрузов "Платон" поможет в борьбе с незаконными свалками посредством контроля за мусоровозами, сообщил ТАСС первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Использование имеющейся инфраструктуры государственной системы "Платон" для контроля за перевозчиками твердых коммунальных отходов обеспечит экономию бюджетных средств", - прокомментировал он.

Замминистра отметил, что на большинстве мусоровозов уже установлены бортовые устройства "Платона". "Использование данных госсистемы позволит обеспечить контроль за перемещением отходов в кратчайшие сроки, что особенно важно для жителей городских агломераций", - добавил Дитрих.

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов также считает, что инициатива, согласно которой система "Платон" будет отслеживать движение мусоровозов, действительно поможет в упреждении случаев появления незаконных свалок. "Мы считаем, что усиление государственного контроля за перевозчиками мусора необходимо, так как нередки случаи, когда большегрузы вываливают мусор "мимо полигонов", в результате чего образовываются огромные нелегальные свалки", - пояснил он.

Кроме того, с помощью карты проекта "Генеральная уборка" уже сегодня можно контролировать процесс образования стихийных свалок, сказал Миронов.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации выявленных незаконных мусорных полигонов.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 рубля за км.