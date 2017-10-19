Медведев перевел часть ФЦП в формат государственных программ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал документы о прекращении действия некоторых Федеральных целевых программ и переводе их в формат государственных программ.

На заседании правительства глава кабинета министров напомнил о планах завершить работу по отдельным государственным программам и о переводе госпрограмм на принципы проектного управления. Медведев сообщил, что подписал соответствующие документы, которые, в частности, устанавливают новые правила формирования государственных программ.

"Действие таких Федеральных целевых программ в сферах здравоохранения, образования, жилья, транспорта, сельского хозяйства досрочно прекращается с 1 января 2018 года, а незаконченные мероприятия погружаются уже в обновленные государственные программы, которые должны быть внесены в правительство до 15 ноября", - отметил премьер-министр.

"Обращаю внимание всех ответственных министров, нужно лично проконтролировать подготовку этих государственных программ и представить их в правительство", - поручил Медведев.