Бюджет Москвы по итогам 2017 года недополучит 160 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Потери столичного бюджета по итогам 2017 года составят 160 млрд рублей из-за изменения налоговой политики по перераспределению налоговых доходов. Об этом в четверг сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Владимир Ефимов на пресс- конференции, посвященной экономике Москвы.

По его словам, из-за принятых на федеральном уровне законодательных решений по перераспределению налоговых доходов бюджет столицы по состоянию на 2016 год - потерял более 400 млрд рублей.

"По итогам 2017 года потери бюджета составят еще дополнительно на сопоставимых условиях порядка 160 млрд рублей", - сказал Ефимов. Он отметил, что городские власти провели ряд мер, которые помогли сбалансировать бюджет.

"Поддерживающим наш бюджет стали доходы от неналоговых платежей. В первую очередь, доходы от использования городской недвижимости. Город вышел практически из всех конкурентных сфер, где ранее присутствовал в формате государственных унитарных предприятий или в своего участия в акционерных обществах в формате доли города", - отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря такому подходу число унитарных предприятий уменьшилось более чем в три раза за последние шесть лет.