В РФ появится механизм для предотвращения хищений денег через интернет-банкинг

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что в России должен появиться механизм, предотвращающий хищение денег через систему дистанционного банковского обслуживания.
"Создается механизм, который может предотвратить такие операции, которые совершаются без согласия клиентов", - сказал он на заседании правительства. По словам премьера, признаки незаконного перевода будут устанавливаться Банком России. "Кредитные организации смогут эти признаки дополнять с учетом практики. Тем более что сервисы, которые в настоящий момент существуют в этой сфере, с каждым годом все более продвинутыми становятся, они меняются, поэтому эту практику нужно обязательно анализировать, - добавил глава правительства. - В таком случае при первом же подозрении можно будет приостановить транзакцию, а потом связаться с клиентом".
Медведев напомнил, что правительство рассматривает законопроект, который поможет бороться с хищениями денег через систему дистанционного банковского обслуживания, так как в последние годы такие мошеннические действия достаточно часто происходят. В целом "усилились атаки на банковские счета клиентов, которые осуществляются без их согласия, незаконно списываются средства через интернет, через мобильную связь, через различные платежные системы и с этим сталкиваются не только организации, но и клиенты банков", отметил он.