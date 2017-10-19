Саратовская область стала лидером ПФО по числу выведенных из теневой занятости работников

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САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. Саратовская область поднялась на первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству работников, выведенных из теневой занятости. В прошлом году регион занимал шестое место по этому показателю, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства занятости, труда и миграции региона.
"В текущем году были легализованы трудовые отношения с 52 тыс. человек. Таким образом, регион сейчас занимает четвертое место среди субъектов РФ и первое место среди субъектов ПФО по числу работников, выведенных из теневой занятости", - сказала собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что количество легализованных работников возросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Добиться таких результатов удалось за счет совместных мероприятий с работодателями, профсоюзами, общественными организациями, гострудинспекцией и властями муниципалитетов.
"При этом за весь прошлый год в регионе было выведено из теневой занятости порядка 47 тыс. человек, в 2015 году легализовано было лишь 15 тыс. работников. В этом году планируется легализовать не менее 86 тыс. человек. Это поможет увеличить поступления в бюджет области, а также страховых взносов в Пенсионный фонд", - пояснили в пресс-службе.
По экспертным подсчетам, около 200-300 тыс. человек в регионе в настоящий момент продолжают трудиться нелегально. Чаще всего они работают в сфере торговли, транспорта и сельском хозяйстве.