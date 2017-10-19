Власти Катара вернули $20 млрд из зарубежных вкладов для смягчения последствий санкций

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Катара вернули на родину $20 млрд из зарубежных вкладов, чтобы смягчить экономические последствия от эмбарго, введенного против Дохи соседними странами.

Об этом министр финансов эмирата Али Шериф аль-Эмади заявил в интервью лондонской газете Financial Times, вышедшей в печать в четверг.

По словам министра, депозиты Суверенного фонда Катара были использованы для того, чтобы создать необходимый буфер, обеспечив ликвидностью банковский сектор после того, как его страна столкнулась с оттоком капитала в размере $30 млрд. Этот отток произошел после того, как соседние страны разорвали в июне с Катаром дипломатические отношения и транспортные связи, что послужило началом самого тяжелого за последние годы кризиса, в который оказался втянут регион Персидского залива.

"Мы ни от чего не избавляемся. Мы лишь перевели в страну некоторую часть нашей ликвидности, находившейся за ее пределами. Это было сделано через Министерство финансов и Суверенный фонд Катара, что совершенно нормально в ситуации подобного рода", - заявил глава финансового ведомства. Аль-Эмади также добавил, что принятая катарскими властями мера носит превентивный характер.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми.