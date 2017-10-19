Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Катара вернули $20 млрд из зарубежных вкладов для смягчения последствий санкций

Экономика и бизнес
19 октября, 14:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, октября. /ТАСС

Средства будут направлены на обеспечение ликвидностью банковского сектора страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти Катара вернули на родину $20 млрд из зарубежных вкладов, чтобы смягчить экономические последствия от эмбарго, введенного против Дохи соседними странами.

Об этом министр финансов эмирата Али Шериф аль-Эмади заявил в интервью лондонской газете Financial Times, вышедшей в печать в четверг.

По словам министра, депозиты Суверенного фонда Катара были использованы для того, чтобы создать необходимый буфер, обеспечив ликвидностью банковский сектор после того, как его страна столкнулась с оттоком капитала в размере $30 млрд. Этот отток произошел после того, как соседние страны разорвали в июне с Катаром дипломатические отношения и транспортные связи, что послужило началом самого тяжелого за последние годы кризиса, в который оказался втянут регион Персидского залива.

"Мы ни от чего не избавляемся. Мы лишь перевели в страну некоторую часть нашей ликвидности, находившейся за ее пределами. Это было сделано через Министерство финансов и Суверенный фонд Катара, что совершенно нормально в ситуации подобного рода", - заявил глава финансового ведомства. Аль-Эмади также добавил, что принятая катарскими властями мера носит превентивный характер.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
2
Президент, премьер и госчиновники будут получать сокращенную зарплату весь 2018 год
3
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
4
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности
7
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама