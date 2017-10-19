Медведев: энергозатраты в бюджетной сфере можно снизить на треть

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что затраты на тепло и свет в бюджетной сфере можно снизить на треть, чтобы граждане не платили из своего кармана за "чью-то бесхозяйственность".

"По оценке Минэнерго, энергозатраты на освещение и отопление в одном только бюджетном секторе можно снизить почти на треть и только на освещении каждый год экономить десятки миллиардов рублей, - заявил он на заседании правительства. - Если говорить в целом, бюджетная сфера может быть лидером в плане энергоэффективности, а сейчас все эти неэффективные расходы, естественно, "висят" на самом бюджете, создают дополнительную нагрузку на бизнес, в конечном счете - возникают в платежках за ЖКХ, за электричество - и просто наши граждане и успешные предприятия вынуждены оплачивать чью-то бесхозяйственность из собственного кармана".

Развитие энергоэффективности в России Медведев назвал "сверхактуальной темой". По его словам, потенциал для этого "очень значительный, он практически есть во всех секторах". При этом многие предприятия "в целом нельзя назвать эффективными потребителями энергии и тепла", заметил глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что нужно обратить внимание на коррекцию госрегулирования в этой сфере. "Поэтому Минэкономразвития должно подготовить детальный план действий, представить в правительство", - добавил он.

Также премьер потребовал добиться большего эффекта от региональных и муниципальных программ энергоэффективности. Медведев указал на необходимость поддержать российских производителей энергоэффективного оборудования, установив жесткие требования к энергоэффективности товаров, закупаемых для госнужд.

Глава кабмина призвал более разумно относиться в целом к использованию энергии, в том числе и самими гражданами, которые должны иметь доступ к информации о современных технологиях, позволяющих экономить свет и тепло.