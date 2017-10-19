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Сечин считает, что государство не планирует в дальнейшем снижать долю в "Роснефти"

Экономика и бизнес
19 октября, 14:38 UTC+3

Состав акционеров компании сформирован, отметил он

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ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что у государства нет планов по дальнейшему снижению участия в капитале компании.

Об этом он заявил на брифинге в ходе Х Евразийского экономического форума в Вероне.

"Насколько мне известно, планов дополнительного снижения участия в капитале ("Роснефти") у государства нет", - сказал Сечин, добавив, что, пожалуй, состав акционеров компании сформирован.

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