Сечин считает, что государство не планирует в дальнейшем снижать долю в "Роснефти"

ВЕРОНА, 19 октября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что у государства нет планов по дальнейшему снижению участия в капитале компании.

Об этом он заявил на брифинге в ходе Х Евразийского экономического форума в Вероне.

"Насколько мне известно, планов дополнительного снижения участия в капитале ("Роснефти") у государства нет", - сказал Сечин, добавив, что, пожалуй, состав акционеров компании сформирован.