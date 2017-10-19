Минэнерго предложило ввести ограничения на мощность производимых ламп накаливания

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минэнерго предлагает правительству ввести ограничения на мощность выпускаемых лам накаливания, снизив порог до 75 или 50 ватт в течение ближайших трех лет, чтобы стимулировать переход на энергосберегающее освещение, заявил на заседании правительства министр энергетики Александр Новак.

"Считаем, что мы могли бы подумать о снижении разрешенного порога для ламп накаливания со 100 до 75 или 50 ватт в перспективе двух-трех ближайших лет", - сказал Новак.

По его словам, уже более 100 стран реализуют меры по запрету ламп накаливания. Новак отметил, что обязательным условием таких же ограничительных мер могло бы быть введение сертификации и минимального гарантийного срока на энергосберегающие лампы.

"В целом наша промышленность готова обеспечить современными энергоэффективными лампами любое количество (для продажи)", - добавил министр.

Как сообщил Новак, во Владимире за три года заменили 44% ламп уличного освещения на светодиоды, что позволило экономить до 30% энергопотребления. Он отметил, что в Москве благодаря аналогичным мерам удалось увеличить освещенность города на 40% без увеличения потребления энергии.

По его словам, с текущего года действует запрет на закупку неэнергоэффективных источников света для государственных и муниципальных учреждений, а доля светодиодного освещения должна быть доведена до 75% к 2020 году. Он отметил, что постепенно идет замена ламп уличного освещения на светодиоды. "В целом, если говорить о потенциале экономии, она может составить до 200 млрд рублей в год, поскольку на освещение потребляется примерно 12% всего потребления электроэнергии. Здесь до 40% потребления может быть сэкономлено", - заявил министр.